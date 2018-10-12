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Вода с червями и угрозы. Как используют заключенных в тюрьмах “Л/ДНР”

Как используют осужденных на оккупированных территориях и в каких условиях они там живут? Интервью с теми, кого боевики согласились передать Украине.

29 тюрем и почти 16 тысяч заключенных перешли под контроль группировок “Л/ДНР” после начала войны на Донбассе. За все это время только 186 осужденных передали Украине.

Заключенные, которых перевели в Запорожскую область из 52-й Енакиевской колонии рассказывают, что воду пить нельзя, потому что видно, как в ней плавают черви. Сахар и мясо никогда не дают.

Некоторое время тюрьма находилась в серой зоне, а в начале войны боевики даже забирали заключенных на фронт.

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Кроме того, хоть администрация в колонии осталась довоенная, людей как подменили. В результате начались конфликты даже между заключенными.

Ради этапирования на подконтрольную Украины территорию их заставляют соглашаться на сотрудничество с российскими спецслужбами.

Зашел из РФ какой-то дядя, представился ФСБшником, подсунул бумажку, говорит подписывай – сотрудничество с нами. Если ты ее не подпишешь – ты не поедешь в Украину.

– Всевозможные отписки делают просто, чтобы не вывозить людей, потому что на это выделяются деньги. На это Россией выделяются деньги.

А если осужденных не будет, то и деньги не будут выделять – вы же это прекрасно понимаете, – рассказывает пожизненно осужденный Олег Нечипуренко.

Кстати, Госдеп США поддержал и назвал смелым шагом продление особого порядка местного самоуправления на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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