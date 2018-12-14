Глава Русской православной церкви, патриарх Кирилл обратился к Папе Римскому Франциску, генсекам ОБСЕ и ООН, а также президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель с жалобами на якобы давление Украины на УПЦ МП.

Об этом сообщает отдел внешних церковных связей РПЦ.

По словам патриарха Кирилла, в связи с тем, что епископат Московского патриархата отказался участвовать в Объединительном соборе по созданию автокефальной поместной церкви в Украине, на духовенство и прихожан УПЦ МП начались “полномасштабные гонения”.

Он пишет, что архиереев вызывают на допросы в СБУ, “задерживают под различными предлогами, в том числе при пересечении государственной границы Украины, и подвергают унизительным обыскам”.

В конце послания Кирилл призвал “приложить все усилия для того, чтобы защитить епископат, духовенство и верующих Украинской православной церкви (МП) от дискриминации и давления со стороны украинских властей”.

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Ранее Факты ICTV писали, что в рамках уголовного дела представители СБУ пришли с обысками в Житомирскую и Овруцкую епархии УПЦ МП.

Фото: Патриарх Кирилл