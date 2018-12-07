Канада выделит до $24 млн поддержку реформы избирательной системы в Украине.

О выделении $24 млн на мониторинг выборов, управление и поддержку гендерного равенства заявил министр иностранных дел Христя Фриланд и министр международного развития Мари-Клод Бибо, передает Укринформ.

Речь идет о создании миссии канадских наблюдателей на выборах в Украине в 2019 году.

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В ведомстве подчеркнули, что Канада намерена сосредоточиться на демократическом участии гражданского общества, гендерному равенству в демократических процессах и борьбе с распространением дезинформации и посторонним вмешательством.

Ранее Факты ICTV писали, что Верховная Рада проголосовала за дату выборов президента Украины. Они состоятся 31 марта 2019 года.

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