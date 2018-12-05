Украинская автокефальная православная церковь не будет выдвигать своего кандидата на пост предстоятеля Единой поместной украинской церкви.

Об этом заявил архиепископ Харьковский и Хотинский УАПЦ владыка Герман, передает Громадське.

– Каждый епископ может стать предстоятелем. Никто из епископов УАПЦ, начиная с предстоятеля нашей церкви, не собирается выставлять свою кандидатуру, – отметил владыка Герман.

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Также он добавил, что пока епископы УАПЦ не получили приглашение на Объединительный собор.

Ранее Факты ICTV писали, что Филарет, возглавляющий УПЦ КП, отказался баллотироваться на пост предстоятеля Единой поместной украинской церкви.

Фото: patriarchia