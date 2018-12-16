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Факти / Україна / Політика / Порошенко назвав терміни дії воєнного стану в Україні/

Порошенко назвал сроки действия военного положения в Украине

Военное положение не будет продлено, если Россия не начнет полномасштабную войну против Украины.

Военное положение в 10 областях не продлится более 30 дней, если Россия не пойдет в полномасштабную атаку на Украину.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, особый режим не помешает проведению выборов в 2019 году, подготовка к которым начнется после прекращения военного положения в соответствии с постановлением, которое проголосовали народные депутаты.

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– Моя принципиальная позиция, что военное положение не будет мешать проведению выборов., – сказал Порошенко.

Ранее Факты ICTV писали, что в 10 областях Украины, где введено военное положение, было принято решение о прекращении избирательного процесса.

 

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