В Военно-морских силах ВСУ на базе отдельной бригады морской пехоты стартовали учебные сборы резервистов первой очереди.
Об этом сообщает пресс-центр командования ВМС ВС Украины.
Сборы резервистов проводятся в рамках обеспечения правового режима военного положения для повышения уровня готовности войск на случай открытой агрессии со стороны РФ.
Они предусматривают теоретическую и практическую подготовку, в том числе тактические учения на одном из полигонов.
Военное положение: в ВМС началась подготовка резервистов первой очереди / 4 фотографии
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Напомним, 3 декабря в Украине начались масштабные сборы резервистов и военнообязанных из-за введения военного положения.
Фото: ВМС ЗС України
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