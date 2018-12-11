В Военно-морских силах ВСУ на базе отдельной бригады морской пехоты стартовали учебные сборы резервистов первой очереди.

Об этом сообщает пресс-центр командования ВМС ВС Украины.

Сборы резервистов проводятся в рамках обеспечения правового режима военного положения для повышения уровня готовности войск на случай открытой агрессии со стороны РФ.

Они предусматривают теоретическую и практическую подготовку, в том числе тактические учения на одном из полигонов.

















Военное положение: в ВМС началась подготовка резервистов первой очереди / 4 фотографии

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Напомним, 3 декабря в Украине начались масштабные сборы резервистов и военнообязанных из-за введения военного положения.

Фото: ВМС ЗС України