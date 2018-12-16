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Факти / Україна / Укрзалізниця на Новий рік призначила ще п’ять поїздів – напрямки/

Укрзализныця на Новый год назначила еще пять поездов – направления

На период новогодних и рождественских праздников Укрзализныця назначила еще пять дополнительных поездов – из Киева в Ужгород, Львов, Ковель и Днепр, а также из Одессы в Ужгород.

Таким образом на новогодние праздники уже открыли продажу билетов на 15 дополнительных поездов, сообщает пресс-служба УЗ.

Планируется в целом назначение 30 дополнительных поездов по популярным направлениям.

Укрзализныця также ввела новые прямые маршруты: Ивано-Франковск-Днепр, Запорожье-Ужгород, Кривой Рог-Ужгород и Сумы-Винница.

Читайте: Сбой в работе сайта Укрзализныци: что произошло и кому вернут деньги за билеты

Ранее Факты ICTV писали, что на период новогодних праздниковУкрзализныця назначила дополнительные рейсы скоростного поезда Интерсити+ №720/719 сообщением Киев-Харьков-Киев.

Фото: Укрзалізниця

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