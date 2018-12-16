На период новогодних и рождественских праздников Укрзализныця назначила еще пять дополнительных поездов – из Киева в Ужгород, Львов, Ковель и Днепр, а также из Одессы в Ужгород.
Таким образом на новогодние праздники уже открыли продажу билетов на 15 дополнительных поездов, сообщает пресс-служба УЗ.
Планируется в целом назначение 30 дополнительных поездов по популярным направлениям.
Укрзализныця также ввела новые прямые маршруты: Ивано-Франковск-Днепр, Запорожье-Ужгород, Кривой Рог-Ужгород и Сумы-Винница.
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Ранее Факты ICTV писали, что на период новогодних праздниковУкрзализныця назначила дополнительные рейсы скоростного поезда Интерсити+ №720/719 сообщением Киев-Харьков-Киев.
Фото: Укрзалізниця