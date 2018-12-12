На период новогодних праздников Укрзализныця назначила дополнительные рейсы скоростного поезда Интерсити+ №720/719 сообщением Киев-Харьков-Киев.

В частности, из Киева в Харьков поезд будет отправляться 25 декабря, 1 и 8 января, обратно – 26 декабря, 2 и 9 января, сообщает Укрзализныця.

При этом из Киева Интерсити+ будет отправляться в 18.30 и прибывать в Харьков в 23.34.

Назад из Харькова поезд будет отправляться в 05.53 и прибывать на станцию ​​Киев-Пассажирский в 11.10.

Билеты на эти рейсы уже можно приобрести в железнодорожных кассах и системе онлайн-продажи.

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Ранее Укрзализныця на период новогодних и рождественских праздников назначила пять дополнительных поездов из 30-ти запланированных.

Фото: Укрзалізниця