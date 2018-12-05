4 декабря в работе сайта Укрзализныци для покупки билетов booking.uz.gov.ua произошел сбой, из-за которого клиенты не получили билеты после оплаты их стоимости. Факты ICTV узнали, почему это произошло и компенсируют ли стоимость билетов клиентам Укрзализныци.

Что произошло

Вчера при покупке билетов через онлайн-сервис Укрзализныци booking.uz.gov.ua некоторые клиенты заметили, что после оплаты на указанную электронную почту не поступали документы, дающие право на поездку.

По информации пресс-службы компании, сбой произошел из-за чрезмерной нагрузки на сайт Укрзализныци по продаже билетов. 4 декабря она увеличилась в шесть раз от средних показателей.

Действительно наплыв людей был очень большой, ведь компании удалось за сутки продать около 244 тыс. билетов.

Поэтому была ограничена работа сервиса и не все клиенты получали билеты на оплаченный маршрут. Как заявили в Укрзализныци позже, работа сайта для бронирования билетов была восстановлена и всем покупателям, оплата которых была подтверждена, начинают поступать необходимые документы для проезда.

Кому компенсируют стоимость билетов

Если же проведена транзакция по оплате билета на поезд не будет подтверждена, то в Укрзализныце обещают покупателям вернуть его полную стоимость.

В тех случаях, когда после оплаты билет так и не поступил, или вам не вернули средства, необходимо обратиться с соответствующим обращением по адресу [email protected], в Skype (uz_booking), или задать свой вопрос по телефону 044 591 19 88.

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Некоторым также пришли дополнительные бланки заказов, которые требовалось распечатать в кассе. И поэтому многие пассажиры просто не успели на поезд, поскольку в Укрзализныце не открыли дополнительные кассы.

Что происходит с системой сейчас

Хотя в Укрзализныце и заявили о том, что сейчас больше не наблюдается проблем с работой сервиса booking.uz.gov.ua пользователи считают иначе.

Многие жалуются, что купить билеты онлайн на сайте Укрзализныци просто невозможно. Те же, кто купил билеты на ближайшие даты, жалуются, что не могут ни получить свои деньги назад, ни получить билеты для запланированного путешествия.

– Купил через приложение Укрзализныця на 30-е декабря 4 билета… Ну как купил: деньги ушли, а билеты не пришли. Телефон горячей линии занят постоянно, что делать?, – пишет один из пользователей Facebook Алексей Андреев.

Кроме того, невозможно получить и ответ касательно проблем с билетами с помощью предоставленных Укрзализныцей контактов.

Недавно Укрзализныця изменила свою политику продажи билетов и теперь приобрести билет на поезд можно приобрести за 15 дней до его отправления, а не 45 дней, как это было раньше.

Также во всех европейских странах сейчас меняется график движения поездов, из-за чего Укрзализныця долгое время не открывала продажу билетов на определенные направления.

Это и могло вызвать ажиотаж среди покупателей, когда компания открыла продажу билетов на желаемые поезда.

К слову, Европарламент принял решение возмещать полную стоимость билетов в случае сильного опоздания поезда.