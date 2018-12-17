Адская жара сожжет пшеницу, война на Донбассе обретет больших оборотов, а мир потрясут массовые протесты – что ждет Украину и мир в 2019 году.

Не очень оптимистичный прогноз дают аналитики Bloomberg.

Климат

2019 год станет самым жарким. Из-за этого мир ожидают засухи, наводнения и лесные пожары, которые заставят людей бежать из дома. Количество продовольствия в мире сократится, а цены на рынках сырья и энергоносителей вырастут.

Пшеничный кризис

Адская жара уничтожит урожай пшеницы. Покупатели будут с нетерпением ждать урожаи житниц мира, на которые не влияет Эль-Ниньо: США, Канады, Украины и России.

Справка. Эль-Ниньо – колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, имеющее заметное влияние на климат.

Цены на пшеницу перевалят за максимальную отметку с 1974 года.

Война на Донбассе

Военные действия на востоке Украины в 2019 году не стихнут, а наоборот наберут оборотов. Президент России Владимир Путин отправит еще больше войск на Донбасс.

Мировые волнения

В 2019 году продолжится нарастание криза в отношениях США и России. Путин продаст Турции ракетные системы, что вызовет серьезное недовольство в США.

Будет наблюдаться нарастание напряжения в турецко-американских отношениях из-за того, что Россия начнет вмешиваться в НАТО.

Будет наблюдаться наращивание военно-морских сил в Черноморских проливах и вокруг них.

В Филиппинах будут творится беспорядки из-за аграрной катастрофы. Они не смогут выйти на рынок из-за низкой урожайности риса, а это приведет к волнениям в Маниле. Все это приведет к жестокому свержению режима президента Родриго Дутерте.

Протесты всколыхнут Индонезию и Мьянму. Египет вернется к масштабным протестам 2011 года.

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К слову,Министерство экономического развития Украины дало прогноз курса доллара до 2021 года.