Вселенский патриарх Варфоломей направил письма поддержки митрополитам Симеону (Шостацкий) и Александру (Драбинко), которых сегодня Синод УПЦ МП устранил от управления епархиями за участие в Объединительном соборе.
В письмах, которые датируются 14 грудня, Варфоломей отмечает, что теперь епархии митрополитов относятся к Вселенскому патриархату.
Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр опубликовал в Facebook скрин своего письма. Такое же послание получил митрополит Винницкий и Барский Симеон.
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Напомним, Синод УПЦ Московского патриархата сегодня отобрал епархии у митрополита Винницкого и Барского Симеона и митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра.
Фото: Vasilis Ververidis/Dreamstime