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За участие в Объединительном соборе УПЦ МП уволила двух священников

Священный Синод УПЦ Московского патриархата уволил с должностей и запретил служение двум своим священникам, которые принимали участие в Объединительном соборе 15 декабря.

Об этом говорится в решении Синода на сайте УПЦ МП.

В частности, устранили от управления епархией и запретили богослужения митрополиту Винницкому и Барскому Симеону, а также сняли с должности епископа Киевской митрополии, митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра.

Кстати, после Объединительного собора глава Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий официально лишился титула митрополита Киевского и всея Украины.

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Читайте: Епифаний – глава новой поместной церкви: что известно о митрополите

Напомним, 15 декабря на Объединительном Соборе Украинской православной церкви выбрали предстоятелем объединенной украинской церкви митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания.

Голосование проходило в два тура, а митрополитов Московского патриархата было только два, однако прибыло много священников без епископов.

К слову, томос об автокефалии Епифанию вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019.

Фото: news.church.ua

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