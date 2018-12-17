Священный Синод УПЦ Московского патриархата уволил с должностей и запретил служение двум своим священникам, которые принимали участие в Объединительном соборе 15 декабря.

Об этом говорится в решении Синода на сайте УПЦ МП.

В частности, устранили от управления епархией и запретили богослужения митрополиту Винницкому и Барскому Симеону, а также сняли с должности епископа Киевской митрополии, митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра.

Кстати, после Объединительного собора глава Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий официально лишился титула митрополита Киевского и всея Украины.

Как вы относитесь к созданию поместной автокефальной православной церкви в Украине? Поддерживаю, это важное историческое событие 83%, 95 голосов 95 голосов 83% 83%

Это ненужное решение 16%, 18 голосов 18 голосов 16% 16%

Мне все равно 2%, 2 голоса 2 голоса 2% 2% Всего голосов: 115 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

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Напомним, 15 декабря на Объединительном Соборе Украинской православной церкви выбрали предстоятелем объединенной украинской церкви митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания.

Голосование проходило в два тура, а митрополитов Московского патриархата было только два, однако прибыло много священников без епископов.

К слову, томос об автокефалии Епифанию вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019.

Фото: news.church.ua