Священный Синод УПЦ Московского патриархата уволил с должностей и запретил служение двум своим священникам, которые принимали участие в Объединительном соборе 15 декабря.
Об этом говорится в решении Синода на сайте УПЦ МП.
В частности, устранили от управления епархией и запретили богослужения митрополиту Винницкому и Барскому Симеону, а также сняли с должности епископа Киевской митрополии, митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра.
Кстати, после Объединительного собора глава Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий официально лишился титула митрополита Киевского и всея Украины.
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Напомним, 15 декабря на Объединительном Соборе Украинской православной церкви выбрали предстоятелем объединенной украинской церкви митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания.
Голосование проходило в два тура, а митрополитов Московского патриархата было только два, однако прибыло много священников без епископов.
К слову, томос об автокефалии Епифанию вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019.
Фото: news.church.ua