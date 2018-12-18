С начала декабря военная разведка фиксирует у границ Украины значительное скопление подразделений ВС РФ.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

По его словами, эти российские подразделения находятся в оперативной готовности, то есть могут выполнять задания на территории Украины.

Россия также восстановила и модернизировала военные аэродромы, которые оснащены современной техникой, рассказал Скибицкий.

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Сюда переброшены летные экипажи Воздушно-космических сил ВС России, которые участвовали в боевых действиях в Сирии.

В ГУР Минобороны считают, что российская военная группировка, которая дислоцируется вдоль границы Украины и в аннексированном Крыму, может привлекаться к проведению наступательных операций, а это угроза для нашей страны.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что возле Украины находятся 900 танков и 500 самолетов РФ.