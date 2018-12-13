В Украине проходит масштабная проверка готовности к полномасштабному военному вторжению врага.
Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов во время тактико-специальных учений подразделений системы МВД Украины, сообщает пресс-служба СНБО.
– Это достаточно многочисленные и серьезные учения, в которых приняли участие около 1200 человек личного состава, было задействовано более 100 единиц военной и специальной техники, – заявил Турчинов.
По его словам, учения проходят по всей Украине. В них задействованы ВСУ и происходит масштабная проверка системы гражданской обороны, готовности 25 бригад территориальной обороны, которые расположены в каждом регионе.
Участвуют и пограничники, которые вместе с Нацгвардией отрабатывают противодействие вторжению на территорию Украины первых групп врага.Читайте: Военное положение: в ВМС началась подготовка резервистов первой очереди Последствия введения военного положения: что почувствовали в регионах Меркель поговорила с Путиным об агрессии РФ на Азове
Напомним, спутник зафиксировал расположение российских танков вблизи границ Украины.
Фото: Минобороны