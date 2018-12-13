PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Україна / Суспільство / Готовність до вторгнення: Турчинов заявив про навчання по всій Україні/

Готовность к вторжению: Турчинов заявил об обучении по всей Украине

В Украине проходит масштабная проверка готовности к полномасштабному военному вторжению врага.

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов во время тактико-специальных учений подразделений системы МВД Украины, сообщает пресс-служба СНБО.

– Это достаточно многочисленные и серьезные учения, в которых приняли участие около 1200 человек личного состава, было задействовано более 100 единиц военной и специальной техники, – заявил Турчинов.

По его словам, учения проходят по всей Украине. В них задействованы ВСУ и происходит масштабная проверка системы гражданской обороны, готовности 25 бригад территориальной обороны, которые расположены в каждом регионе.

Участвуют и пограничники, которые вместе с Нацгвардией отрабатывают противодействие вторжению на территорию Украины первых групп врага.

Читайте: Военное положение: в ВМС началась подготовка резервистов первой очереди Последствия введения военного положения: что почувствовали в регионах Меркель поговорила с Путиным об агрессии РФ на Азове

Напомним, спутник зафиксировал расположение российских танков вблизи границ Украины.

Фото: Минобороны

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Порошенко вновь встретился с Меркель – о чем говорили
Атака на Азове: НАТО усилит военную помощь Украине
Город здоровья. Почему стоит посетить Трускавец?
Выборы президента Украины: возможен ли сценарий США
Командир буксира Яны Капу отказался давать показания ФСБ
Что будет с задержанными украинскими моряками
Азовский пакет и продление санкций против РФ – Порошенко летит в Брюсель
Призыв выполнен на 98%: мужчины не прячутся и готовы защищать Украину
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка