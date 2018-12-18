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Факти / Україна / Кабмін підготував новий пакет санкцій проти Росії/

Кабмин подготовил новый пакет санкций против России

Сегодня Кабмин принял решение внести в СНБО Украины предложения относительно введения санкций против юридических и физических лиц.

Об этом сообщает  пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

Санкции применяются к ряду юридических и физических лиц, которые представляют угрозу безопасности Украины, нарушают интересы общества и государства, приводят к порче имущества, препятствуют осуществления гражданами Украины надлежащих им прав и свобод.

Санкции применяются в отношении:

– российских предприятий и компаний Европы, которые помогали осуществлять деятельность ООО Титановые инвестиции в Армянске на территории АР Крым;

– юридических лиц, организовавших перевозки через порты Темрюк, Кавказ и Керченскую паромную переплаву;

– 14 юридических лиц, которые осуществляли поставку материалов, оборудования и услуг для заводов оборонно-промышленного комплекса РФ на временно оккупированных территориях;

– 23 физических лиц, которые участвовали в мероприятиях, направленных на легитимизацию незаконной оккупации АР Крыма и Севастополя.

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Напомним, что Кабинет министров принял решение продлить запрет на ввоз утвержденного перечня российских товаров  до 2020 года.

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