Кабинет министров принял решение продлить запрет на ввоз утвержденного перечня российских товаров.

Запрет на ввоз в Украину утвержденного перечня российских товаров был продлен Кабинетом министров до 31 декабря 2019 года, сообщают Українські новини.

Такое решение было принято для того, чтобы обеспечить нацбезопасность страны и ответить на введение РФ торговых запретов и ограничений.

Запрет должен утратить силу 1 января 2020 года или же в тот момент, когда Россия прекратит свои дискриминационные и недружественные действия в отношении Украины.

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Таким образом под запретом продолжат находиться:

мясо крупного рогатого скота;

мясо птицы и свинина;

мясо и съедобные мясные субпродукты;

рыба и ракообразные;

молочные продукты;

кондитерские и хлебобулочные изделия;

кофе, чай;

плавленые сыры;

пищевые смеси;

продукты детского питания;

макаронные изделия;

картофель;

соусы;

вкусовые добавки и приправы;

спирт;

водка;

пиво;

сигареты с фильтром;

корма для кошек и собак;

средства для мытья кожи;

инсектициды;

фунгициды;

гербициды;

родентициды;

дизель-электрические локомотивы;

оборудование для железных дорог и трамвайных путей;

поливинилхлорид;

сульфат аммония;

смесь нитрата аммония с карбонатом кальция;

полиэтилен с удельным весом 0,94 или больше;

шифер.

К слову, в Тернопольской области запретили на публике использовать продукты, которые имеют отношение к русскоязычной культуре до полного освобождения Крыма и Донбасса.