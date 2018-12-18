Кабинет министров принял решение продлить запрет на ввоз утвержденного перечня российских товаров.
Запрет на ввоз в Украину утвержденного перечня российских товаров был продлен Кабинетом министров до 31 декабря 2019 года, сообщают Українські новини.
Такое решение было принято для того, чтобы обеспечить нацбезопасность страны и ответить на введение РФ торговых запретов и ограничений.
Запрет должен утратить силу 1 января 2020 года или же в тот момент, когда Россия прекратит свои дискриминационные и недружественные действия в отношении Украины.
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Таким образом под запретом продолжат находиться:
- мясо крупного рогатого скота;
- мясо птицы и свинина;
- мясо и съедобные мясные субпродукты;
- рыба и ракообразные;
- молочные продукты;
- кондитерские и хлебобулочные изделия;
- кофе, чай;
- плавленые сыры;
- пищевые смеси;
- продукты детского питания;
- макаронные изделия;
- картофель;
- соусы;
- вкусовые добавки и приправы;
- спирт;
- водка;
- пиво;
- сигареты с фильтром;
- корма для кошек и собак;
- средства для мытья кожи;
- инсектициды;
- фунгициды;
- гербициды;
- родентициды;
- дизель-электрические локомотивы;
- оборудование для железных дорог и трамвайных путей;
- поливинилхлорид;
- сульфат аммония;
- смесь нитрата аммония с карбонатом кальция;
- полиэтилен с удельным весом 0,94 или больше;
- шифер.
К слову, в Тернопольской области запретили на публике использовать продукты, которые имеют отношение к русскоязычной культуре до полного освобождения Крыма и Донбасса.