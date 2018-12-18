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Запрет на ввоз российских товаров продлили до 2020 года

Кабинет министров принял решение продлить запрет на ввоз утвержденного перечня российских товаров.

Запрет на ввоз в Украину утвержденного перечня российских товаров был продлен Кабинетом министров до 31 декабря 2019 года, сообщают Українські новини.

Такое решение было принято для того, чтобы обеспечить нацбезопасность страны и ответить на введение РФ торговых запретов и ограничений.

Запрет должен утратить силу 1 января 2020 года или же в тот момент, когда Россия прекратит свои дискриминационные и недружественные действия в отношении Украины.

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Таким образом под запретом продолжат находиться:

  • мясо крупного рогатого скота;
  • мясо птицы и свинина;
  • мясо и съедобные мясные субпродукты;
  • рыба и ракообразные;
  • молочные продукты;
  • кондитерские и хлебобулочные изделия;
  • кофе, чай;
  • плавленые сыры;
  • пищевые смеси;
  • продукты детского питания;
  • макаронные изделия;
  • картофель;
  • соусы;
  • вкусовые добавки и приправы;
  • спирт;
  • водка;
  • пиво;
  • сигареты с фильтром;
  • корма для кошек и собак;
  • средства для мытья кожи;
  • инсектициды;
  • фунгициды;
  • гербициды;
  • родентициды;
  • дизель-электрические локомотивы;
  • оборудование для железных дорог и трамвайных путей;
  • поливинилхлорид;
  • сульфат аммония;
  • смесь нитрата аммония с карбонатом кальция;
  • полиэтилен с удельным весом 0,94 или больше;
  • шифер.

К слову, в Тернопольской области запретили на публике использовать продукты, которые имеют отношение к русскоязычной культуре до полного освобождения Крыма и Донбасса.

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