Россия прибегла к беспрецедентным шагам, чтобы помешать принятию Генеральной ассамблеей ООН резолюции по милитаризации Крыма, Черного и Азовского морей.

Об этом рассказал в Facebook пресс-секретарь представительства Украины в ООН Олег Николенко.

– Иностранные послы жаловались, что российская дипломатия выкручивала им руки, ноги и головы, но что-то не клеилось, – написал он.

По его словам, когда Москва осознала, что документ пройдет, прибегла к шагу отчаяния.

– Не от себя напрямую, а через спины тех же лидеров в сфере уважения к Уставу ООН и защиты прав человека – Ирана, Сирии, КНДР, Никарагуа и Венесуэлы – внесли поправки в текст, которые в конце проголосованы ни были, – уточнил дипломат.

Список государств, которые голосовали против крымской резолюции:

1. Армения

2. Беларусь

3. Боливия

4. Бурунди

5. Камбоджа

6. Куба

7. КНДР

8. Иран

9. Лаос

10. Мьянма

11. Никарагуа

12. Россия

13. Сербия

14. Южный Судан

15. Судан

16. Сирия

17. Узбекистан

18. Венесуэла

19. Зимбабве.

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Напомним, Генассамблея ООН приняла инициированную Украиной резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из Крыма, и осуждает растущее российское военное присутствие в Черном и Азовском морях.

Фото: Oleg Nikolenko