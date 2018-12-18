Генеральная Ассамблея ООН приняла инициированную Украиной резолюцию по милитаризации Крыма, Черного и Азовского морей.

– Генеральная Ассамблея ООН приняла инициированную Украиной резолюцию, которая призывает Россию вывести свои войска с территории оккупированного Крыма и осуждает растущее российское военное присутствие в Черном и Азовском морях, – сообщает постоянное представительство Украины при ООН.

В резолюции говорится о том, что присутствие военных РФ на территории АР Крым противоречит национальному суверенитету и территориальной целостности Украины, а также угрожает безопасности других европейских государств.

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Кроме того, в ООН призвали немедленно освободить пленных украинских моряков.

В документе подчеркивается, что ООН осуждает функционирования Керченского моста и ограничения судоходства в проливе.

За резолюцию проголосовали 66 стран, против – 19.

Ранее Факты ICTV писали, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина не состоится до освобождения Россией пленных украинских военных моряков.

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