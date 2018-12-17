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Атака РФ на Азове: Волкер не исключает новых санкций через месяц-два

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер рассказал, что обсуждал с коллегами из ЕС вопрос введения дополнительных санкций против России из-за агрессии на Азове уже в ближайшие месяцы.

Об этом он заявил во время брифинга в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

По его словам, партнеры сходятся во мнении, что необходимо ответить дополнительными санкциями на то, что произошло в Керченском проливе.

– Я не буду удивлен, если это произойдет через месяц или два, – сказал он.

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Напомним, 13 декабря Евросоюз продлил экономические санкции в отношении РФ, поскольку не увидел прогресса в выполнении Минских договоренностей.

Украинских моряков захватили во время агрессии России в Керченской протоке 25 ноября.

Сейчас они находятся в СИЗО Лефортово в Москве, где пробудут до 25 января 2019 года.

Фото: УНІАН

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