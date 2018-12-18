Для строительства метро на Виноградарь Кабинет Министров выделил 2,5 млрд грн.
Правительство приняло решение о выделении дополнительных 2,5 млрд грн для строительства метро на столичный массив Виноградарь.
Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Решение о правительственной поддержке строительства приняли во время заседания Кабинета Министров.
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Выделение дополнительных средств будет осуществляться в рамках финансирования программ инфраструктурного развития регионов.
Напомним, Киевский метрополитен заключил договор на строительство метро на Виноградарь с победителем тендера ЧАО Киевметрострой.
Фото: Киевский метрополитен/Facebook
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