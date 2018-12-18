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Метро на Виноградарь – правительство выделило дополнительно 2,5 млрд грн

Для строительства метро на Виноградарь Кабинет Министров выделил 2,5 млрд грн.

Правительство приняло решение о выделении дополнительных 2,5 млрд грн для строительства метро на столичный массив Виноградарь.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Решение о правительственной поддержке строительства приняли во время заседания Кабинета Министров.

Читайте: Метро на Виноградарь и фуникулер – бюджет Киева на 2019

Выделение дополнительных средств будет осуществляться в рамках финансирования программ инфраструктурного развития регионов.

Напомним, Киевский метрополитен заключил договор на строительство метро на Виноградарь с победителем тендера ЧАО Киевметрострой.

Фото: Киевский метрополитен/Facebook

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