КГГА приняла бюджет Киева на 2019 год в размере 57,4 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Так, среди приоритетов столицы в 2019 году – строительство Подольского мостового перехода через Днепр, строительство метрополитена на массив Виноградарь, реконструкция Шулявского путепровода.

Расходы на транспортную отрасль составят около 4,5 млрд грн.

Финансирование жилищно-коммунального хозяйства составляет 5,5 млрд грн.

На сферу культуры пойдет 1,4 млрд грн, и 847 млн – на физическую культуру и спорт.

Планируется также отреставрировать Киевский фуникулер и трамвайную линию по ул. Алма-Атинской.

А приблизительно 4,8 млрд грн направят на капитальный ремонт домов, тепловых сетей, замену лифтов, асфальтирование придомовых территорий.

В эту же сумму войдет строительство “доступного жилья” и жилых домов для участников АТО, а также приобретение квартир для очередников.

Напомним, Киев получил возможность побороться с влиятельными городами мира в рейтинге инвестиционной привлекательности.