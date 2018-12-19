Кабинет Министров обнародовал временный порядок таможенного оформления автомобилей на иностранной регистрации.

Правительство утвердило временный порядок таможенного оформления автомобилей на иностранной регистрации с целью их свободного обращения на территории Украины.

Отныне владельцы авто будут осуществлять оформление, применяя исключительно электронную форму декларирования транспортных средств.

Кроме того, правительство определило перечень документов, которые необходимо подавать таможням.

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Также предусмотрена минимизация срока физического пребывания автомобилей на таможне с целью уменьшения финансовых расходов граждан на оплату услуг стоянки.

Согласно документу, установлена ​​регламентация действий таможни и декларанта в случае проверки заявленной фактурной стоимости оцениваемого транспортного средства.

Ранее Факты ICTV писали, что растаможку авто с иностранными номерами блокируют почти на всех таможнях по Украине.