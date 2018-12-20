Количество российской военной техники вдоль восточной границы Украины снова выросло.

Количество войск Российской Федерации вдоль границы Украины, на временно оккупированных территориях и в аннексированном Крыму значительно возросло.

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время встречи с военными 72-й механизированной бригады в Донецкой области.

Сейчас наземные группировки российских войск насчитывают 28 батальонных тактических групп, более 1 120 танков, 1 230 артиллерийских систем и 442 РСЗО и шесть оперативно-тактических ракетных комплексов.

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Президент также добавил, что на одном из направлений от середины сентября количество танков увеличилось до 250 единиц.

По данным космической разведки, они размещены на расстоянии 18 км от украинской границы.

Ранее Факты ICTV писали о том, что РФ стягивает вооружения на границу с Украиной.

Фото: Петр Порошенко/Twitter