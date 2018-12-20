Государственная пограничная служба обнародовала список самых посещаемых украинцами стран.
Украинцы в 2018 году чаще всего посещали европейские страны, а также Турцию и Египет.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Самыми популярными странами для украинцев стали Польша, Венгрия, Молдова, Румыния, Словакия и Беларусь.
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Кроме того, увеличилось количество посещений в Египет на 350 тыс. человек.
Не менее популярным направлением среди украинцев в 2018 году была Турция.
К слову, вырос спрос на поездки в Германию, Италию, Испанию, Грецию, Данию и Австрию.
Ранее Факты ICTV писали, что необходимо знать об отдыхе зимой в Египте.
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