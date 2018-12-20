PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Україна / Суспільство / Кличко: Київ стає спортивною столицею Європи та світу/

Кличко: Киев становится спортивной столицей Европы и мира

В 2018 году Киев провел большое количество спортивных соревнований мирового уровня. В частности, финал Лиги чемпионов УЕФА и 56-й конгресс WBC.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время отчета о работе городской власти в 2018-м году.

– Киев становится спортивной столицей Европы и мира. Так, в этом году в столице состоялся чемпионат мира по кикбоксингу ISKA, чемпионат Европы по мини-футболу-2018, Workout fest 2018, и впервые финал Лиги чемпионов УЕФА и 56-й конгресс WBC, – сказал мэр столицы.

Он отметил, что за весь период проведения финала Лиги чемпионов с 21 по 26 мая украинские пограничники в пунктах пропуска оформили более 300 тыс. иностранных граждан.

– И каждый из них – это потенциальный посол нашего города, который расскажет о Киеве своим друзьям, сделает промо нашему городу, – отметил Виталий Кличко.

Как отметил мэр, большим событием для столицы стал и 56-й Конгресс WBC, который состоялся в начале октября. Переговоры о привлечении этого события в Украине Виталий Кличко вел два года.

– В течение недели киевляне и гости столицы могли увидеть легенд мирового бокса – Леннокса Льюиса, Эвандера Холифилда, Оскара Де Ла Хойю, Эрика Моралеса. Прибыли также судьи, спортивные менеджеры, много гостей. Все они остались в восторге от Киева и обещали обязательно вернуться. И руководство УЕФА, и руководство WBC высоко оценили уровень организации таких грандиозных мероприятий. То есть Киев справился и показал себя наилучшим образом, – подчеркнул мэр столицы.

Он отметил, что всего на развитие отрасли Физическая культура и спорт в 2018 году город выделил на 20% больше по сравнению с прошлым годом – 640 млн гривен.

Читайте: Кличко убедил Киевсовет проголосовать за разрыв договора с застройщиком Осокорков

В частности, в столице открыли 2 новых спортивных школы, отремонтировали 8 спортивных заведений, обустроили в софинансировании с государством 52 футбольных поля.

– Наконец в коммунальную собственность общины Киева вернули спортивный комплекс стадион Старт. Теперь мы уже сможем, как и обещали, взяться за его реконструкцию, – отметил Виталий Кличко.

К слову, почти 300 километров дорог отремонтировали в столице в течение 2018 года.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

С фейерверками и уникальными гирляндами: в Киеве засияла главная елка страны
Бюджет, дороги и метро – Кличко о достижениях Киева за 2018 год
Кличко: Киев – чемпион по ремонту дорог в Украине
Осторожно, гололед! В Киеве травмировались более 2 тыс. человек
В Киеве столкнулись 4 авто: одного водителя выбросило на дорогу
Открытие главной елки Украины: где и как перекроют центр Киева
В Киеве переименовали еще одну улицу
На День Святого Николая в Киеве зажгут елку – программа концерта
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка