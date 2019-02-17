Вблизи линии столкновения на Донбассе, в районе поселка Майское, оккупанты со станкового противотанкового гранатомета обстреляли автомобиль наблюдательной группы украинской стороны СЦКК.
Обстрел велся в направлении Доломитное-Майское, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Выпущенная граната попала в землю – в метре от левого борта автомобиля, на котором есть логотип СЦКК.
Чудом никто из людей не пострадал, машина также не повреждена.
– Коварные и провокационные действия российских наемников свидетельствуют о том, что это было сделано намеренно, – отмечают в штабе ООС.
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Напомним, за последние сутки в результате обстрелов боевиками на Донбассе погиб боец операции Объединенных сил, еще один военнослужащий получил ранения.
Фото: ООС