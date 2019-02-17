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Бойовики з гранатомета обстріляли авто української групи СЦКК

Поблизу лінії зіткненя на Донбасі, в районі селища Травневе, окупанти зі станкового протитанкового гранатомету обстріляли автомобіль спостережної групи української сторони СЦКК.

Війна на Донбасі

Обстріл вівся у напрямку Доломітне-Травневе, повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил.

Випущена граната влучила у землю – за метр від лівого борту автомобіля, на якому присутній логотип СЦКК.

Дивом ніхто з людей не постраждав, машина також не пошкоджена.

– Підступні і провокаційні дії російських найманців свідчать про те, що це було зроблено навмисно, – наголошують у штабі ООС.

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Нагадаємо, за останню добу в результаті обстрілів бойовиками на Донбасі загинув боєць операції Об’єднаних сил, ще один військовослужбовець отримав поранення.

Фото: ООС

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