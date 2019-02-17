Поблизу лінії зіткненя на Донбасі, в районі селища Травневе, окупанти зі станкового протитанкового гранатомету обстріляли автомобіль спостережної групи української сторони СЦКК.
Обстріл вівся у напрямку Доломітне-Травневе, повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил.
Випущена граната влучила у землю – за метр від лівого борту автомобіля, на якому присутній логотип СЦКК.
Дивом ніхто з людей не постраждав, машина також не пошкоджена.
– Підступні і провокаційні дії російських найманців свідчать про те, що це було зроблено навмисно, – наголошують у штабі ООС.
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Нагадаємо, за останню добу в результаті обстрілів бойовиками на Донбасі загинув боєць операції Об’єднаних сил, ще один військовослужбовець отримав поранення.
Фото: ООС