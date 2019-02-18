16 февраля 2019 года Фонд Виктора Пинчука и Ялтинская европейская стратегия (YES) провели 3-й Украинский ланч в Мюнхене на тему Украина 2019 – выбор будущего на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Обсуждение было сосредоточено на вызовах, которые стоят перед Украиной в год проведения президентских и парламентских выборов.

Спикерами события стали Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер и Министр иностранных дел Украины Павел Климкин. На мероприятии также выступили два кандидата на пост Президента Украины – лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко и глава партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко. Слово было предоставлено Председателю Мюнхенской конференции по безопасности и члену Правления YES, Послу Вольфгангу Ишингеру, а также командующему армией США в Европе (2014-2017) Бену Ходжесу, Министру иностранных дел Дании Андерсу Самуэльсену, Сенатору США, члену Демократической партии Бобу Кейси и Сенатору США, члену Республиканской партии Роджеру Викеру. Модерировал дискуссию Стивен Сакур, ведущий программы HARD Talk на BBC World News.

Открывая мероприятие, Виктор Пинчук, бизнесмен, филантроп и учредитель YES, сказал:

– Для Украины очень важно ощущать поддержку наших международных друзей. И вы, наши международные друзья, правильно ощущаете значение Украины, поскольку вызовы, которые возникают перед нами, – это и ваши вызовы. То, чему мы позволим произойти по отношению к Украине, может произойти с вами.

Он добавил: “Президентские и парламентские выборы в Украине должны быть защищены от вмешательства внешних игроков, а внутри страны мы должны обеспечить проведение свободных и честных выборов без фальсификаций”.

Вольфганг Ишингер, председатель Мюнхенской конференции по безопасности и член Правления YES сказал: “Я по-настоящему горжусь тем, что сложилась такая традиция предоставлять Мюнхенскую конференцию по безопасности в качестве платформы для обсуждения украинских вопросов. По моему мнению, это важный вклад в актуализацию для западного мира того, что происходит в действительности. В вашей стране есть удивительно активное и молодое гражданское общество и молодая политическая элита, которые вызывают восхищение. Это очень важный актив Украины, и мы все должны прилагать усилия, чтобы поддержать его”.

– По моему мнению, если украинским кандидатам, как от власти, так и от оппозиции, удастся обеспечить достойный процесс честных и справедливых выборов, вы сделаете сами себе самый большой подарок, – добавил он.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в своих вступительных ремарках отметила: “Украинцы достаточно твердо знают, что они хотят двигаться на запад, однако Украина должна двигаться быстрее. Как двигаться? Ответ звучит патетически просто: стране это может дать ничто иное, как верховенство права, преодоление коррупции, свободная пресса, равное отношение к капиталу в стране, одинаковые правила в экономике для всех. Кто бы ни возглавил в будущем Украину, он ничего не сможет для нее сделать, пока в Украине не восторжествует верховенство права”.

Говоря о вызовах, стоящих перед Украиной в этом году, лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко сказала: «Нам нужно подумать и найти те решения, которые позволяют нам с первого дня после инаугурации нового президента, какой бы ни была его фамилия, совместно с тем креативным классом, который может что-то менять в Украине, создать и внедрять новый архитектурный проект Украины. Я призываю всех создать национальную команду и привлечь международных друзей, которые беспокоятся о судьбе Украины, и дать ей архитектурный план, который позволит нам дать новый толчок для развития нашего государства».

Глава партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко отметил, что “главной угрозой миру и безопасности сейчас является Российская Федерация. Сейчас это ключевой фактор дестабилизации в мире”.

Он также подчеркнул: “Только тогда, когда Украина будет в мире и будет спать спокойно – лишь тогда Европа будет в мире и спать спокойно… Украина – не попрошайка безопасности, Украина – это контрибутор безопасности. Мы заслужили, чтобы в сложной ситуации с нами были рядом. И мы готовы дальше вносить свой вклад в мировую и европейскую безопасность”.

Главное и первоочерёдное сейчас – это “совместными усилиями заставить Россию освободить всех заложников, наших ребят, которых Россия годами удерживает в плену”, – добавил Анатолий Гриценко.

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд прокомментировала выборы в Украине: “Важная вещь, которую мы можем сделать, чтобы помочь Украине – обеспечить проведение свободных и честных выборов без внешнего вмешательства. Это большой приоритет во внешней политике Канады. Только украинцы будут выбирать того, кто руководит страной, и это правильно. То, что мы можем сделать как друзья Украины – помочь украинцам провести свободные и честные выборы без внешнего вмешательства, а по завершении выборов заверить мир, что Украина – по-настоящему демократическое государство”.

Среди гостей ланча отметились международные и украинские публичные фигуры, в частности, Карл Бильдт, Александр Вершбоу, Мелани Вервир, Мирослав Лайчак, Виталий Кличко, Александр Квасьневский, Виктория Нуланд, Карлос Паскуаль, Андерс Фог Расмуссен, Майкл МакФол, Йоханнес Хан и многие другие.

Украинский ланч в Мюнхене уже в третий раз стал платформой, на которой мировые и украинские лидеры, ответственные за решения, будут обсуждать вопросы безопасности Украины и связанные с ними последствия для Европы и мирового порядка. Среди спикеров мероприятия ранее были Роберт Гейтс, Дэвид Петреус и Дэвид Липтон.

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К слову, на протяжении последних пятидесяти лет Мюнхенская конференция по безопасности (МКБ) стала ведущим мировым форумом, где обсуждается политика безопасности. Ежегодно в феврале ее посещают более 500 участников высшего уровня со всего мира, включая руководителей государств, министров, ведущих представителей международных и неправительственных организаций, а также высокопоставленных представителей бизнеса, средств массовой информации, академических кругов и гражданского общества с тем, чтобы поучаствовать в активном обсуждении нынешних и будущих вызовов в сфере безопасности.