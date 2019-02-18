16 лютого 2019 року Фонд Віктора Пінчука та Ялтинська європейська стратегія (YES) провели 3-й Український ланч у Мюнхені на тему Україна 2019 – вибір майбутнього на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Обговорення було зосереджене на викликах, що постають перед Україною в рік проведення президентських та парламентських виборів.

Спікерами події стали Президент Естонії Керсті Кальюлайд, Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер та Міністр закордонних справ України Павло Клімкін. На заході також виступили два кандидати на посаду Президента України – лідер політичної партії Батьківщина Юлія Тимошенко та Голова партії Громадянська позиція Анатолій Гриценко. Слово було надано Голові Мюнхенської конференції з безпеки і члену Правління YES, Послу Вольфгангу Ішингеру, а також командувачу армією США в Європі (2014-2017) Бену Ходжесу, Міністру закордонних справ Данії Андерсу Самуельсену, Сенатору США, члену Демократичної партії Бобу Кейсі та Сенатору США, члену Республіканської партії Роджеру Вікеру. Модерував дискусію Стівен Сакур, ведучий програми HARD Talk на BBC WorldNews.

Відкриваючи захід, Віктор Пінчук, бізнесмен, філантроп і засновник YES, сказав: “Для України дуже важливо відчувати підтримку наших міжнародних друзів. І ви, наші міжнародні друзі, правильно відчуваєте значення України, оскільки виклики, які постають перед нами, – це і ваші виклики. Те, чому ми дозволимо статися по відношенню до України, може статися з вами”. Він додав: “Президентські та парламентські вибори в Україні повинні бути захищені від втручання зовнішніх гравців, а всередині країни ми повинні забезпечити проведення вільних і чесних виборів без фальсифікацій”.

Вольфганг Ішингер, Голова Мюнхенської конференції з безпеки і член Правління YES сказав: “Я по-справжньому пишаюся тим, що склалася така традиція надавати Мюнхенську безпекову конференцію в якості платформи для обговорення українських питань. На мою думку, це важливий внесок у актуалізацію для західного світу того, що відбувається насправді. У вашій країні є напрочуд активне і молоде громадянське суспільство і молода політична еліта. Це надзвичайно важливий актив України, і ми повинні всі докладати зусиль, аби підтримати його”.

– На мою думку, якщо українським кандидатам, як від влади, так і від опозиції, вдасться забезпечити гідний процес чесних і справедливих виборів, ви зробите самі собі найбільший подарунок, – додав він.

Президент Естонії Керсті Кальюлайд у своїх вступних ремарках наголосила: “Українці досить твердо знають, що вони прагнуть рухатися на захід, проте Україна має рухатися швидше. Як рухатися? Відповідь звучить патетично просто: країні це може дати лише верховенство права, подолання корупції, вільна преса, рівне ставлення до капіталу в країні, однакові правила в економіці для всіх. Хто б не очолив у майбутньому Україну, нічого не зможе для неї зробити, поки в Україні не запанує верховенство права”.

Говорячи про виклики, що постають перед Україною цього року, лідер політичної партії Батьківщина Юлія Тимошенко сказала:

– Нам потрібно подумати і знайти ті рішення, які дозволяють нам починаючи з першого дня після інаугурації нового президента, яким би не було його прізвище, спільно з тим креативним класом, який може щось міняти в Україні, створити і впроваджувати новий архітектурний проект України. Я закликаю всіх створити національну команду і залучити міжнародних друзів, які переймаються долею України, і дати їй архітектурний план, який дозволить нам дати новий поштовх для розвитку нашої держави.

Голова партії Громадянська позиція Анатолій Гриценко зазначив, що “головною загрозою миру і безпеці зараз є Російська Федерація. Зараз це ключовий фактор дестабілізації у світі”.

Він також наголосив:

– Лише тоді, коли Україна буде у мирі і буде спати спокійно – лише тоді Європа буде у мирі і спатиме спокійно… Україна – не попрошайка безпеки, Україна – це контрибутор безпеки. Ми заслужили того, щоб у складній ситуації з нами були поряд. І ми готові далі робити свій внесок у світову і європейську безпеку. Головне і найперше зараз – це «спільними зусиллями змусити Росію звільнити всіх заручників, наших хлопців і дівчат, яких Росія роками утримує в полоні.

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд прокоментувала вибори в Україні: “Важлива річ, яку ми можемо зробити, аби допомогти Україні – забезпечити проведення вільних і чесних виборів без зовнішнього втручання. Це великий пріоритет у зовнішній політиці Канади. Лише українці обиратимуть того хто керує країною, і це правильно. Те, що ми можемо зробити як друзі України – допомогти українцям провести вільні і чесні вибори без зовнішнього втручання, а по завершенні виборів запевнити світ, що Україна – по-справжньому демократична держава”.

Серед гостей ланчу відзначились міжнародні та українські публічні фігури, зокрема, Карл Більдт, Александр Вершбоу, Мелані Вервір, Мірослав Лайчак, Віталій Кличко, Александр Квасьнєвський, Вікторія Нуланд, Карлос Паскуаль, Андерс Фог Расмуссен, Майкл МакФол, Йоханнес Хан та багато інших.

Український ланч у Мюнхені вже втретє став платформою, на якій світові та українські лідери, відповідальні за рішення, обговорюватимуть питання безпеки України та пов’язані з ними наслідки для Європи та світового порядку. Серед спікерів заходу раніше були Роберт Гейтс, Девід Петреус та Девід Ліптон.

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До речі, протягом останніх п’ятдесяти років Мюнхенська конференція з безпеки (МКБ) стала головним світовим форумом із обговорення політик безпеки. Щороку у лютому понад 500 відповідальних за прийняття рішень фігур вищого рівня з усього світу, в тому числі, керівники держав, міністри, провідні представники міжнародних та неурядових організацій, а також високопоставлені представники бізнесу, засобів масової інформації, академічних кіл та громадянського суспільства, беруть участь у конференції аби долучитись до активного обговорення сучасних та майбутніх викликів у сфері безпеки.