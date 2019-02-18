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США и ЕС готовят новые антироссийские санкции – Чалый

США совместно с ЕС уже в ближайшее время объявят о новых санкциях против России за ее агрессивные действия в Черном и Азовском морях.

США ЄС

Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что США совместно с Евросоюзом готовят новые санкции против РФ за ее агрессивные действия в Черном и Азовском морях, передает Укринформ.

Он напомнил, что после событий в Керченском проливе Конгресс США выразил свою реакцию на обострение в регионе на законодательном уровне.

– Мы видели, что в Сенате была принята резолюция по чествованию 5-й годовщины Революции Достоинства и Героев Небесной Сотни. В документе Сенат также очень четко осудил атаку против украинских кораблей и моряков, которые сейчас удерживаются в российском плену, – сказал Чалый.

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Посол Украины в США добавил, что Америка усилила поддержку реформ в нашей стране и ее обороны, что является большим политическим сигналом.

Кроме того, такими действиями США признают, что в Украине есть прогресс реформ, особенно в оборонном секторе.

К слову, глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что Евросоюз в ближайшие две недели примет решение по новым санкциям против РФ.

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