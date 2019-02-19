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Катастрофа MH17: СБУ объявила в розыск офицера ГРУ

Служба безопасности Украины объявила в розыск офицера ГРУ, которого подозревают в причастности к крушению Boeing MH17.

Катастрофа MH17: СБУ объявила в розыск офицера ГРУ

СБУ объявила в розыск офицера ГРУ РФ Олега Иванникова, который может быть причастен к крушению малазийского Boeing MH17 на Донбассе, сообщается на сайте МВД.

Считается, что Иванников участвовал в переброске на Донбасс зенитно-ракетного комплекса Бук, из которого сбили Boeing MH17.

Сотруднику ГРУ предъявлены подозрения по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или участие в ней), а также ч. 2 ст. 437 УПК Украины (ведение агрессивной войны).

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Розыск российского офицера начался 21 января 2019 года.

К слову, Нидерланды и Австралия смогли установить дипломатический контакт с Россией для того, чтобы выяснить ее ответственность в катастрофе MH17.

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