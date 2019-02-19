Служба безпеки України оголосила в розшук офіцера ГРУ, якого підозрюють у причетності до катастрофи Boeing MH17.

СБУ оголосила в розшук офіцера ГРУ РФ Олега Іваннікова, який може бути причетний до катастрофи малазійського Boeing MH17 на Донбасі, повідомляється на сайті МВС.

Вважається, що Іванніков брав участь у перекиданні на Донбас зенітно-ракетного комплексу Бук, з якого збили Boeing MH17.

Співробітникові ГРУ пред’явлені підозри по ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи участь у ній), а також ч. 2 ст. 437 КПК України (ведення агресивної війни).

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Розшук російського офіцера розпочався 21 січня 2019 року.

До слова, Нідерланди і Австралія змогли встановити дипломатичний контакт з Росією для того, щоб з’ясувати її відповідальність в катастрофі MH17.