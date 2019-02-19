Россия будет использовать весь имеющийся у нее арсенал для того, чтобы повлиять на выборы в Украине.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия попытается вмешаться в выборы в Украине, используя весь свой арсенал, который включает кибернетические средства, сообщается на сайте Турчинова.

По его словам, Украина совместно с Евросоюзом проведет учения, во время которых будут отработаны стратегии противостояния киберугрозам при различных сценариях вмешательств в выборы.

Во время заседания Национального координационного центра кибербезопасности также обсудили создание рабочей группы, в состав которой войдут сотрудники СБУ и Госспецсвязи.

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Кроме того, на период выборов в Украине организуют круглосуточное дежурство сил и средств кибербезопасности, главными задачами которых будет пресечение деятельности, которая может навредить работе информационных ресурсов ЦИК.

К слову, в СБУ заявили, что деятельность российских спецслужб в 2019 году будет направлена на возвращение Украины в зону влияния РФ.