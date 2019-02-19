Власти РФ дали спецслужбам задание вернуть Украину в зону своего влияния в 2019 году.

В СБУ заявили, что российские власти поставили перед своими спецслужбами задачу в 2019 году вернуть Украину в зону влияния РФ, передает Лига.Новости.

Россия работает на основании тех методик, которые уже опробовали на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму.

Спецслужбы РФ пытаются создать протестный потенциал среди населения, используя информационные, экономические и политические средства.

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– Россия будет пытаться искусственно создать ситуацию непризнания выборов в Украине как частью украинцев, так и частью западного сообщества, – сказал замглавы СБУ Виктор Кононенко.

По его словам, агрессор надеется, что подобные действия приведут к созданию фронта противостояния властям в регионах Украины.

К слову, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что перед выборами в Украине активизировались российские агенты.