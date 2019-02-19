PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Россия пытается вернуть Украину в зону своего влияния - СБУ/

Россия пытается вернуть Украину в зону своего влияния – СБУ

Власти РФ дали спецслужбам задание вернуть Украину в зону своего влияния в 2019 году.

СБУ

В СБУ заявили, что российские власти поставили перед своими спецслужбами задачу в 2019 году вернуть Украину в зону влияния РФ, передает Лига.Новости.

Россия работает на основании тех методик, которые уже опробовали на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму.

Спецслужбы РФ пытаются создать протестный потенциал среди населения, используя информационные, экономические и политические средства.

Читайте: Переворот во время выборов: СБУ сорвала план РФ Белые балаклавы

– Россия будет пытаться искусственно создать ситуацию непризнания выборов в Украине как частью украинцев, так и частью западного сообщества, – сказал замглавы СБУ Виктор Кононенко.

По его словам, агрессор надеется, что подобные действия приведут к созданию фронта противостояния властям в регионах Украины.

К слову, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что перед выборами в Украине активизировались российские агенты.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Катастрофа MH17: СБУ объявила в розыск офицера ГРУ
Украинцы и россияне обречены на дружбу. Гордон сделал заявление в Дудя
Переворот во время выборов: СБУ сорвала план РФ Белые балаклавы
Выход США из соглашения с РФ по РСМД выгоден Украине – Пайфер
Скандал в больнице Запорожье: внезапно закончилась анестезия для операций
ФСБ заказала поджог 20 храмов и нападения на священников бывшей УПЦ МП – СБУ
Нападения на храмы в Украине курирует ФСБ – Грицак
Трамп одобрил увеличение помощи Украине до почти $700 млн
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка