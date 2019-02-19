Росія використовуватиме весь наявний у неї арсенал для того, аби вплинути на вибори в Україні.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що Росія спробує втрутитися у вибори в Україні, використовуючи весь свій арсенал, який включає кібернетичні засоби, повідомляється на сайті Турчинова.

За його словами, Україна спільно з Євросоюзом проведе навчання, під час яких будуть відпрацьовані стратегії протистояння кіберзагрозам при різних сценаріях втручань у вибори.

Під час засідання Національного координаційного центру кібербезпеки також обговорили створення робочої групи, до складу якої увійдуть співробітники СБУ і Держспецзв’язку.

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Крім того, на період виборів в Україні організують цілодобове чергування сил і засобів кібербезпеки, головними завданнями яких буде припинення діяльності, яка може зашкодити роботі інформаційних ресурсів ЦВК.

До слова, в СБУ заявили, що діяльність російських спецслужб у 2019 році буде спрямована на повернення України у зону впливу РФ.