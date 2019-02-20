Они разные, но всех их объединяла любовь к Украине. Накануне Дня Героев Небесной Сотни Факты ICTV предлагают вспомнить хотя бы часть тех, кто ценой собственной жизни боролся за наше общее будущее.

Вербицкий Юрий Тарасович

25 августа 1963 – 22 января 2014

Юрий был ученым-сейсмографом. Работал инженером отдела сейсмичности Карпатского отделения Института геофизики НАН Украины им. С. Субботина во Львове, имел ученую степень кандидата наук.

Утром 21 января 2014 года попал под обстрел резиновыми пулями на Грушевского, одна из которых попала мужчине в глаз. Был похищен из Александровской больницы вместе с активистом Игорем Луценко. Тело Вербицкого нашли возле Гнидына Бориспольского района со следами пыток. В больнице официальной причиной смерти назвали переохлаждение.

Награды: звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда (посмертно).

Жизневский Михаил Михайлович

26 января 1988 – 22 января 2014

Михаил был родом из Беларуси, однако выехал из страны из-за политически проблем. В последнее время жил и работал в Киеве и в Белой Церкви. Входил к организации УНА-УНСО. Кроме того, был внештатным корреспондентом газеты Соборная Киевщина.

Был участником Евромайдана с первых дней, был задействован в охране. Погиб во время штурма на ул. Грушевского возле стадиона Динамо от сквозного ранения в сердце охотничьей пулей.

Награды: орден Героев Небесной Сотни (посмертно).

Нигоян Сергей Гагикович

2 августа 1993 – 22 января 2014

Армянин, родившийся на Днепропетровщине. Семья Сергея переехала в Украину, спасаясь от войны в Нагорном Карабахе. Учился в Днепродзержинском колледже физического воспитания. Занимался легкой атлетикой и восточными единоборствами.

На Майдан приехал 8 декабря, потому что “понял, что должен быть за Майдан”. Был задействован в охране. Погиб во время штурма на ул. Грушевского от трех огнестрельных ранений – в шею, голову и грудь.

Награды: звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда (посмертно).

Сеник Роман Федорович

26 июля 1968 – 25 января 2014

Роман был родом со Львовщины, последние 15 лет жил в городе Турка. Служил миротворцем в контингенте Миротворческих сил ООН в Югославии во время войны Хорватии за независимость, был знаменосцем. Имел боевые награды.

Входил в 29-ю Бойковскую сотню Самообороны Майдана. Носил с собой флаг Украины с надписью Турка, за что его называли Турковским знаменосцем. Во время штурма на ул. Грушевского получил тяжелое огнестрельное ранение в плечо. Пуля застряла в легком, а руку с раздробленной костью пришлось ампутировать. Умер в больнице из-за значительной потери крови.

Награды: звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда (посмертно).

Хомяк Виктор Борисович

20 февраля 1958 – 27 января 2014

Виктор жил в с. Голыш на Волыни. Работал охранником у частного предпринимателя и хозяйничал. Когда узнал об избиении студентов на Майдане, сказал: Я должен быть там. Я за весь наш Голыш буду!

Тело Виктора нашли повешенным на металлической конструкции елки на Майдане с многочисленными следами пыток на голове и руках. Милиция назвала случай самоубийством, однако родные убеждены, что смерть была насильственной. По словам дочери погибшего, тело было повешено на очень тонкой веревке, которая не выдержала бы вес взрослого мужчины, кроме того, тело стояло на балках.

Награды: звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда (посмертно).

Бондарев Сергей Анатольевич

24 ноября 1981 – 18 февраля 2014

Родился в Краматорске, но последние несколько лет жил в Киеве. Работал программистом в ведущих IT-компаниях Украины: Luxoft и GlobalLogic. Во время Революции достоинства всегда был в сердце горячих событий в Киеве.

После работы приходил на Майдан, чтобы помочь протестующим строить баррикады и дежурить на них. Погиб от четырех пулевых ранений во время первого штурма у Дома профсоюзов. На момент гибели супруга Сергея была на седьмом месяце беременности.

Награды: звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда (посмертно).

Брезденюк Валерий Александрович

17 июня 1963 – 19 февраля 2014

Валерий жил на Винниччине. Был предпринимателем и основателем первого в Жмеринке компьютерного клуба. Художник, известный своей уникальной техникой рисования на воде – эбру. В 2013 году стал финалистом шоу Україна має талант.

Погиб ночью во время митинга на Майдане от снайперского выстрела в спину. По словам знакомых, во время схваток мужчина был в бронежилете, однако он его не спас. Уезжая на Майдан, Валерий попросил в случае, если с ним что-то случится, положить в гроб два флага – государственный и повстанческим УПА. С этими знаменами его доставили домой и похоронили.

Награды: звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда (посмертно).

Дворянец Антонина Григорьевна

23 марта 1952 – 18 февраля 2014

Антонина жила в Броварах. Была ликвидатором последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Когда Антонина вышла на пенсию, почти все время отдавала Майдану. Разносила чай и еду, а в морозы покупала активистам за собственные средства теплые носки.

Женщина погибла во время столкновений на ул. Институтской возле верхнего входа в метро Крещатик. Антонина бросилась защищать ребят, которых жестоко избивал беркут на баррикадах. За это женщина получила тяжелые удары дубинками по голове.

Награды: звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда (посмертно).

Максимов Дмитрий Вячеславович

17 ноября 1994 – 18 февраля 2014

Дмитрий был киевлянином. Парень занимался дзюдо в Киевском городском центре Инваспорт (имел врожденные пороки слуха). Был серебряным и бронзовым призером по дзюдо на Дефлимпийских играх в Софии 2013 года. Кавалер Ордена За заслуги III степени.

Пришел на Майдан, чтобы демократически отстаивать украинское государство. Во время наступления силовиков спас жизнь нескольким ребятам, прикрыв их от взрыва боевой гранаты. Однако этим взрывом Максиму оторвало руку. Впоследствии он умер в Доме профсоюзов от потери крови.

Награды: звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда (посмертно).

Плеханов Александр Викторович

7 марта 1991 – 18 февраля 2014

Александр был киевлянином, учился на 5 курсе Киевского национального университета строительства и архитектуры. Профессионально занимался станковой скульптурой. Увлекался велосипедным спортом, а также спортивными бальными танцами.

Погиб от потери крови вследствие пулевого ранения в голову. На парне был бронежилет и велосипедный шлем, однако они его не уберегли. Умер в больнице. До вручения диплома бакалавра Александр не дожил два дня.

Награды: звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда (посмертно).

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Сердюк Игорь Михайлович

3 ноября 1969 – 18 февраля 2014

Житель Кременчуга, что на Полтавщине. Игорь был предпринимателем, занимался организацией ремонтно-монтажных работ. Уже в зрелом возрасте увлекся дайвингом, побеждал на всеукраинских соревнованиях, а также ездил на международные соревнования.

На Майдан Игорь начал ездить с первых дней, иногда возвращался домой, чтобы навестить семью. Был знаменосцем 9-й сотни отряда Самообороны. Погиб во время обстрела вблизи Мариинского парка, когда помогал активистам строить баррикаду и носить мешки. Во время нападения титушек и беркутовцев Игорю вплотную выстрелили из обреза в лицо.

Награды: звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда (посмертно).

Арутюнян Георгий Вагаршакович

4 июля 1960 года – 20 февраля 2014

Георгий был армянином, гражданином Грузии. Получив вид на постоянное место жительства в Украине, последние годы жил в Ровно. Был активистом областной организации ВО Свобода. Планировал вернуться в Батуми к дочерям, двумя годами ранее потерял жену.

Погиб от пули снайпера на баррикаде возле Монумента Независимости, когда помогал раненым активистам. Пуля попала в шею, мужчина скончался от потери крови. 3-летняя дочь Георгия осталась круглой сиротой.

Награды: звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда (посмертно).

Войтович Назар Юрьевич

2 июня 1996 – 20 февраля 2014

Назар был жителем с. Майское на Тернопольщине. Учился в Тернопольском кооперативном колледже на дизайнера. Любил живопись и интересовался казачеством.

19 февраля Назар должен был отнести в автобус, который ехал в Киев, вещи для Майдана. Но вместо этого парень поехал на Майдан сам. Из обороны он взял только каску. Пробыл на Майдане около 3 часов. Погиб на ул. Институтской от снайперской пули, попавшей в глаз. На момент гибели Назар даже не достиг совершеннолетия.

Награды: звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда (посмертно).

Голоднюк Устим Владимирович

12 августа 1994 – 20 февраля 2014

Устим жил в Збараже на Тернопольщине, был студентом Бережанского агротехнического института. С детства увлекался историей и мечтал защищать родную страну. На Майдане был с ноября, был в охране Майдана. После нападения силовиков 30 ноября Устим был сильно избит: на голове ему наложили 12 швов.

Парня легко можно было узнать благодаря миротворческой ООН-овской каске. Он сам перекрасил ее в голубой цвет мира и считал своим оберегом. Вместе с тем, Устим настолько заботился о людях, что просил своих собратьев в самые опасные моменты кричать НЕБО ПАДАЕТ, чтобы не пугать других.

Рабов в рай не пускают, – последние слова Устима в соцсети.

Погиб на вул. Институтской от выстрела снайпера в голову. Именем Устим названа его 38-а сотня.

Награды: звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда (посмертно).

Гурик Роман Игоревич

2 октября 1994 – 20 февраля 2014

Роман проживал в Ивано-Франковске, учился на философском факультете в Прикарпатском университете. Семья сначала не хотела отпускать Романа на Майдан в Киев, но парня это не останавливало. Он хотел бороться за лучшее будущее. На Майдан парень начал ездить еще с декабря.

Роман погиб во время столкновений на передовой. Когда он вытаскивал своего раненого собрата, попал под перекрестный огонь снайперов. Пуля попала в висок.

Сейчас или никогда. Все на Грушевского. На смерть! – последние слова парня в соцсети.

Награды: звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда (посмертно).

Костенко Игорь Игоревич

31 декабря 1991 – 20 февраля 2014

Игорь жил в с. Зубрец на Тернопольщине. Был журналистом издания Спортаналитика. Учился на 5 курсе географического факультета ЛНУ им. И. Франко. Кроме того, Игорь был активным редактором украинской Википедии.

Погиб во время противостояния на ул. Институтской возле Октябрьского дворца. Игорь пошел вперед с щитом, однако в него попали две снайперские пули – одна прошла выше сердца, а другая попала в голову. Когда тело погибшего переносили, его ноги были настолько избиты «что их можно было завязать на узел».

Награды: звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда (посмертно).

Пантелеев Иван Николаевич

1 декабря 1981 – 20 февраля 2014

Иван был родом из Краматорска, что в Донецкой области. Поэт, рок-музыкант, солист группы Небо Минуса. Мечтал о том, что группа станет известной, а песни – популярными. Кроме того, мужчина хотел получить образование историка. В последнее время Иван жил в с. Дмитровка, где ухаживал за 90-летней бабушкой.

На Майдан поехал после того, как узнал про зачистку в ночь на 30 ноября. Пока был в Киеве, жил в палатке на ул. Институтской. Принадлежал к первой сотне Самообороны, имел псевдо Креман. Иван погиб на ул. Институтской от семи пулевых ранений снайпера.

Награды: звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда (посмертно).

Наконечный Иван Максимович

18 октября 1931 – 7 марта 2014

Иван Николаевич жил в Киеве, в прошлом – офицер ВМС СССР. Ходил на Майдан каждый день после кровавого разгона студентов. Аргументировал тем, что давал военную присягу защищать свой народ. Несмотря на свой возраст, Иван Николаевич помогал активистам, чем мог.

По словам родственников, мужчина знал, на что идет, и был готов умереть. Именно поэтому в кармане он носил листочек с именем, паспортными данными и номером телефона племянницы.

19 февраля во время беспорядков на ул. Институтской Иван Николаевич получил тяжелую травму головы и шейного отдела позвоночника, когда защищал баррикаду. Длительное время находился в коме, однако в сознание так и не пришел. 7 марта он скончался в больнице.

Награды: звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда (посмертно).

Хурция Зураб

29 июня 1960 – 18 февраля 2014

Зураб был гражданином Грузии, родом из города Гагра. Мужчина приехал защищать Майдан и вступил в ряды Кировоградской сотни.

18 февраля попал в эпицентр событий. Тело Зураба обнаружили на баррикаде по ул. Институтской возле верхнего входа в метро Крещатик. В посольстве Грузии подтвердили информацию о гибели, однако информацию о насильственной смерти опровергли. Говорят, причиной смерти стал сердечный приступ, вызванный газом.

Награды: орден Героев Небесной Сотни (посмертно).

Кипиани Давид

28 июня 1980 – 21 февраля 2014

Давид был гражданином Грузии. Член молодежного движения Свободная зона и партии Единое Национальное Движение. Жил в Украине около года. С началом европротестов переселился на Майдан, где стоял и за Украину, и за Грузию. За свободу. Входил в грузинский взвод 28-й сотни Самообороны Майдана.

20 февраля Давид помогал укреплять баррикады на Майдане, переносил раненых и погибших. А поздно вечером его нашли без сознания в подземном переходе на ул. Крещатик возле одной из баррикад, возведенной возле ЦУМа. Вследствие физических и психологических нагрузок у мужчины остановилось сердце.

Награды: орден Героев Небесной Сотни (посмертно).

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К слову, 18 февраля 2014 года началось противостояние активистов Евромайдана беркутовцам, которое унесло жизни 23 человек.

Фото: Небесная сотня, Vkontakte

Видео: VISIM, Nash Shevchenko, Небесна Сотня