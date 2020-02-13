42 дела Майдана передали в ГБР

Офис генерального прокурора передал Государственному бюро расследований материалы по делам Майдана общим объемом около 6,5 тыс. томов.

То есть, ГБР получило 42 уголовных производства по расследованию преступлений, совершенных против участников Революции Достоинства.

Об этом во время дискуссии Обсуждение ситуации по делам Майдана и празднования годовщины сообщили следователи отдела по расследованию дел Майдана.

Читайте: ГБР готовится передать в суд одно из дел Майдана

Они также рассказали о том, что за последний месяц в суд направили дело об убийстве журналиста и активиста Евромайдана Василия Сергиенко.

Кроме того, о подозрении в незаконном задержании четырех участников Революции Достоинства сообщили следователю Днепровского райотдела ГУ МВД Киева.

К слову, генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что следствие по делам Майдана организовали таким образом, чтобы не удалось выйти на заказчиков.