Так начиналась Революция Достоинства: как беркут в 2013 разгонял студентов на Майдане

Сегодня, 30 ноября, шесть лет со времени циничного и безжалостного разгона студентов на Майдане беркутом. Молодежь выступала против отказа Януковича от Соглашения об ассоциации с ЕС.

Карательная спецоперация, в результате которой пострадали, по меньшей мере, 79 человек, началась в четыре утра, и именно та ночь стала переломным моментом в сознании.

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Разгон стал шоком для миллионов украинцев. Все увидели истинное лицо системы, и никто не хотел подчиняться режиму.

Сейчас активисты Евромайдана с ужасом вспоминают события той ночи. Признаются, именно тогда впервые появилось ощущение – что это конец. Люди бояться выходить снова на митинг. Но произошло все наоборот.

Уже 1 декабря на Майдан вышли миллионы. Люди поняли – за европейское будущее придется бороться. И борьба продолжается и сейчас.

Дела избиение студентов, произвол силовиков, расстрела Небесной сотни до сих пор в судах. Чтобы привлечь внимание к фактической остановке следствия, уже 10 дней голодает адвокат семей погибших майдановцев Евгения Закревская. Накануне президент Зеленский заверил – уже 3 декабря Верховная Рада должна проголосовать все необходимые изменения в законы, и это разблокирует расследование.

К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что не позволит “сливать” дела Майдана и их обязательно доведут до конца.

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