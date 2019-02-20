Пять лет назад 18-го февраля на Майдане Независимости начались расстрелы активистов. Факты ICTV вспоминают события того периода и рассказывают, как это повлияло на Украину.

День Героев Небесной Сотни отмечают 20-го февраля. Пик Революции Достоинства 18-20 февраля навсегда изменил ход истории Украины.

Сегодня в центре Киева кипит жизнь. Крещатик традиционно застрял в пробках. Водители нервно сигналят друг другу. Чуть дальше Институтская кишит людьми, которые спешат на работу. Трудно поверить, что пять лет назад здесь горел огонь Революции.

Пять лет назад с 18 по 21 февраля на улицах Киева погибло 84 человека. Позже станет известно о гибели 107 активистов за все время Майдана. Их окрестят Героями Небесной Сотни и посмертно наградят званием Героя Украины. В их честь назовут аллею, где происходили беспорядки.

В эти дни на Майдане Независимости сгорит Дом профсоюзов, где базировался штаб протестующих. В эти дни также полностью остановится движение метро.

Кстати, ко Дню памяти Героев Небесной Сотни ICTV покажет сериал Киборги.

Как это было?

События тех дней стали точкой невозврата для Украины.

18 февраля протестующие услышали первые выстрелы. В тот день в Верховной Раде должны были рассмотреть изменения в Конституцию, которые ограничивали бы права президента. Однако канцелярия не регистрировала законопроект.

Утром колонна майдановцев двинулась в Верховную Раду на улице Грушевского.

– Это был безответственный шаг, зная, какой уровень напряжения уже тогда существовал, – вспоминает события историк Павел Гай-Нижник, который в эти дни находился на Майдане.

Они вооружились камнями и петардами. По ту сторону их встречали силовики со светошумовыми гранатами и оружием. Ситуация обострилась. Тогда начали появляться сообщения о первых погибших.

– Подразделения Беркута в столице были увеличены до 30 тысяч человек. Об этом знали руководители Майдана и все равно повели людей. Тогда погибли первые 8 человек и более 1000 получили ранения, – рассказывает историк.

Он добавляет, что это шествие свидетельствует о том, что с обеих сторон “политики разыграли людей в карты для частных политических интересов”.

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Вечером, около 20:00, была объявлена “антитеррористическая операция”. На улицах появились БТРы, которые расчищали дорогу вооруженным правоохранителям. Митингующих вытесняли с Майдана.

Ночью, во время стычек, произошел пожар в Доме профсоюзов, который горел около суток. До сих пор неизвестно, кто из сторон конфликта совершил поджог. Всего в тот день погибло более 20 человек.

– Единство народа было бешеным. В конце концов, когда рассеялась ночь, начали искать друг-друга и свои группы. Но никто не разделял людей, неважно было, кто из какой организации, – вспоминает Павел Гай-Нижник.

Но самым кровавым стал четверг 20-го февраля. Тогда от пуль погибли 48 человек.

В тот день митингующие перешли в наступление. Им постепенно удалось занять помещения министерства агрополитики, Октябрьского дворца и Украинского дома.

– Это практически была локальная гражданская война в столице Украины. Рубикон, который определил дальнейшую судьбу Украины, был пересечен. Эту власть надо было свергнуть. И уже никто не мог развернуть события назад. Уже никто бы и не посмел остановить людей.

Дальнейшие события стали решающими. Активисты понемногу вытесняли силовиков с Майдана. И на улице Институтской спецназовцы Черной роты Беркута, спрятавшись за баррикады, открыли огонь по протестующим.

Некоторые успели вооружиться охотничьими ружьями. Да, огонь вели с обеих сторон. Однако, убитые активисты были безоружными.

– Чувство страха присутствовало только на передышках. Когда начинали противостояние, чувствовали то, что чувствуют люди на войне – чувство самосохранения притупляется, – вспоминает Гай-Нижник.

В ночь на 22 февраля Виктор Янукович бежал из страны. Его режим официально свергнуто. Но уже через несколько дней станет известно об аннексии Крыма и о начале войны на востоке Украины.

События, которые вошли в историю

Политолог Александр Палий объясняет – такие события заставляют людей морально возрасти.

– Сразу после этой истории было видно, что наше общество выросло. Это повлияло больше, чем на половину страны. Люди стали более свободными и почувствовали большую ответственность.

Он подчеркивает, что ключевое – это ответственность, ведь без неё человек не может пользоваться демократией.

За годы независимости Украина пережила две революции. И если первая имела мирные признаки, то вторая – ценой жизни сотни людей повалила политический режим и определила внешнеполитический движение на последующие годы.

– События фактически спасли Украину от физического уничтожения Россией. И эта ситуация повлияла не только на Украину, но и на мир. Она кардинально изменила вектор мирового развития. Что сделала Украина? Фактически, сорвала маску с России. Запад получил возможность ее увидеть, – уверен политолог Александр Палий.

Через пять лет тех, кто понес ответственность за расстрелы активистов, можно пересчитать по пальцам. На скамью подсудимых попали только пять “беркутовцев” с Черной роты. Причастны к трагедии бежали с Украины. Большинство – в Россию. Следствие и суды до сих пор продолжаются.

– Довести расследование до логического завершения можно. Но надо понимать, что только шесть человек задержаны. Все остальные в России. Основанная часть этих людей будет осуждена как Янукович – заочно, – отмечает Александр Палий.

Урок тех лет очень важен накануне выборов, отмечает Павел Гай-Нижник. Сегодня крайне важно не допустить фальсификации на выборах и не дать власти “переступить через людей”.

– В Украине сейчас много свободного оружия, много людей, которые уже прошли войну. Опыт Майдана скажется на том, что не будет больше прогулок и песен. Это накладывает на власть большую ответственность за их действия против протестных акций народа. Это урок из прошлого, который транслируется нам на настоящее.

Через пять лет после противостояний, мы вспоминаем тех, кто тогда отдал свою жизнь, защищая идеалы демократии. Они изменили ход событий и вошли в историю героями.

Факты ICTV выражают соболезнования семьям и друзьям погибших.

Фото: Gettyimages, Павел Гай-Нижник

Лилия Ященко