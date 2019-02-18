18 февраля 2014 в противостояниях против беркутовцев погибли 23 активиста Евромайдана.

5 лет назад, 18 февраля 2014, Украина начала переживать самые кровавые дни Революции Достоинства.

Именно в этот день 23 героя отдали свою жизнь в стычках с правоохранителями.

Как это было

Утро 18 февраля запомнился шествием 6 тысяч майдановцев к зданию Верховной Рады по улице Институтской. Активисты шли с требованием – вернуть Конституцию 2004 года, согласно которой ограничиваются полномочия президента.

Евромайданивцы взяли штурмом автомобили МВД, которые мешали проходу колонны и прорвали кордон правоохранителей. Силовики Беркута со своей стороны атаковали участников демонстрации светошумовыми гранатами и помповыми ружьями Форт-500Т. Против активистов были брошены также титушки.

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Ближе к вечеру этого дня начался штурм Майдана бекрутовцами. В полночь загорелся Дом профсоюзов. Очевидцы утверждают, что поджигали здание силовики. Сколько людей погибло тогда в огне, до сих пор точно не известно.

#ЦейДень 18.2.2014 – наслідки атаки «Беркуту», який о 13 годині почав відтісняти мітингарів у бік майдану Незалежності pic.twitter.com/Au2pOkxNOk — History Ukraine (@History_Ukraine) 18 февраля 2019 г.

Как сообщалось, Генеральная прокуратура Украины объявила о завершении экспертизы по делу о преступлениях на Евромайдане.