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Расстрелы на Майдане: 5 лет от начала кровавых дней Революции достоинства

18 февраля 2014 в противостояниях против беркутовцев погибли 23 активиста Евромайдана.

Расстрелы на Майдане: 5 лет от начала кровавых дней Революции достоинства

5 лет назад, 18 февраля 2014, Украина начала переживать самые кровавые дни Революции Достоинства.

Именно в этот день 23 героя отдали свою жизнь в стычках с правоохранителями.

Как это было

Утро 18 февраля запомнился шествием 6 тысяч майдановцев к зданию Верховной Рады по улице Институтской. Активисты шли с требованием – вернуть Конституцию 2004 года, согласно которой ограничиваются полномочия президента.

Евромайданивцы взяли штурмом автомобили МВД, которые мешали проходу колонны и прорвали кордон правоохранителей. Силовики Беркута со своей стороны атаковали участников демонстрации светошумовыми гранатами и помповыми ружьями Форт-500Т. Против активистов были брошены также титушки.

Читайте: Первый силовой разгон Евромайдана Беркутом: как это было

Ближе к вечеру этого дня начался штурм Майдана бекрутовцами. В полночь загорелся Дом профсоюзов. Очевидцы утверждают, что поджигали здание силовики. Сколько людей погибло тогда в огне, до сих пор точно не известно.

Как сообщалось, Генеральная прокуратура Украины объявила о завершении экспертизы по делу о преступлениях на Евромайдане.

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