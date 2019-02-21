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Армию усилят модернизированные ЗРК Куб и Тор

В Украине завершили испытания модернизированных ЗРК Куб и Тор, которые должны стать частью вооружения ВСУ.

ЗРК

Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко сообщил в Facebook, что испытания модернизированных зенитных ракетных комплексов Куб и Тор уже завершены и они должны поступить на вооружение украинских военных.

Вооружение будут использовать в составе подразделений противовоздушной обороны Сухопутных войск.

Модернизированные ЗРК должны повысить как потенциал ракетных войск ВСУ, так и усилить системы ПВО Украины.

Читайте: К атаке РФ на Азове готовы: ВСУ провели масштабные учения

К слову, Вооруженные силы Украины получили более 100 модернизированных танков Т-64.

Видео: Виктор Муженко

Фото: Виктор Муженко (Скриншот)

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