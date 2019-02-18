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Спутниковая навигация и динамическая защита: ВСУ получили 100 модернизированных танков

Украинская армия получила более 100 модернизированных танков Т-64.

Спутниковая навигация и динамическая защита: ВСУ получили 100 модернизированных танков

Харьковский бронетанковый завод выпустил для украинской армии более 100 танков образца 2017 года.

Танки оснащены современными ночными приборами наблюдения. Новая техника получила динамическую защиту, цифровые радиостанции Лыбидь К-2РБ, систему спутниковой навигации.

Об этом говорится в пресс-службе Правительственный портал.

– Украинская армия становится сильнее и способной побеждать агрессора, – говорится в сообщении.


Читайте500 танков и сотни боевых машин: Россия стянула на Донбасс технику

К слову, возле села Терновое (Луганская область) беспилотник ОБСЕ зафиксировал 33 танка боевиков.

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