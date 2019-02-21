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Армію посилять модернізовані ЗРК Куб і Тор

В Україні завершили випробування модернізованих ЗРК Куб і Тор, які повинні стати частиною озброєння ЗСУ.

ЗРК

Начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко повідомив у Facebook, що випробування модернізованих зенітних ракетних комплексів Куб і Тор вже завершені і вони мають надійти на озброєння українських військових.

Озброєння використовуватимуть в складі підрозділів протиповітряної оборони Сухопутних військ.

Модернізовані ЗРК повинні підвищити як потенціал ракетних військ ЗСУ, так й посилити системи ППО України.

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До слова, Збройні сили України отримали понад 100 модернізованих танків Т-64.

Відео: Віктор Муженко

Фото: Віктор Муженко (Скріншот)

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