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Боевики на Донбассе похитили госслужащего вместе с авто

На Донбассе боевики похитили сотрудника Главного территориального управления юстиции в Донецкой области и его авто.

Боевики на Донбассе похитили госслужащего вместе с авто

Боевики на Донбассе похитили госслужащего Главного территориального управления юстиции в Донецкой области, который хотел навестить родственников в оккупированной Макеевке, сообщает пресс-служба полиции Донбасса.

О похищении мужчины сообщила его жена, которая также рассказала о цели визита госслужащего на оккупированные территории.

Как выяснилось позже, он попал в плен к боевикам, а его автомобиль Honda забрали.

Полицейские устанавливают местонахождение мужчины, а его авто объявлено в розыск.

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Открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 3 ст. 289 УК Украины (Незаконное завладение транспортным средством, сопровождавшееся насилием).

К слову, 18 февраля в зоне проведения ООС на Донбассе погиб 22-летний военный Виталий Нароженко.

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