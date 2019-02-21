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Бойовики на Донбасі викрали держслужбовця разом з авто

На Донбасі бойовики викрали співробітника Головного територіального управління юстиції в Донецькій області та його авто.

Бойовики на Донбасі викрали держслужбовця разом з авто

Бойовики на Донбасі викрали держслужбовця Головного територіального управління юстиції в Донецькій області, який хотів провідати родичів в окупованій Макіївці, повідомляє прес-служба поліції Донеччини.

Про викрадення чоловіка повідомила його дружина, яка також розповіла про мету візиту держслужбовця на окуповані території.

Як з’ясувалося пізніше, він потрапив у полон до бойовиків, а його автомобіль Honda забрали.

Поліцейські встановлюють місцезнаходження чоловіка, а його авто об’явлене в розшук.

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Відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 3 ст. 289 КК України (Незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з насильством).

До слова, 18 лютого у зоні проведення ООС на Донбасі загинув 22-річний військовий Віталій Нароженко.

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