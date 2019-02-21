Павел Климкин обьяснил, когда Украина разорвет соглашение с РФ по Азовскому морю.
Украина готовится к разрыву соглашения по Азовскому морю, которое существует с Россией.
Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, пишет Цензор.нет.
Глава МИД уточнил, что прекратить действие документа можно будет тогда, когда Украина зафиксирует свою юридическую позицию и решит вопросы по международному арбитражу.
Климкин добавил, что ответить России на узурпацию прав по Керченскому проливу и ползучую оккупацию Азова Киев сможет, развиваясь сразу в трех сферах – безопасности, экономической и юридической.
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Просто разрыв договора с РФ “не является панацеей”, подчеркнул министр.
Напомним, совет министров иностранных дел стран ЕС принял азовский пакет санкций против РФ.
Фото: ДПСУ