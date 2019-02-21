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Украина расторгнет договор с РФ по Азову – Климкин

Павел Климкин обьяснил, когда Украина разорвет соглашение с РФ по Азовскому морю.

Украина расторгнет договор с РФ по Азову – Климкин

Украина готовится к разрыву соглашения по Азовскому морю, которое существует с Россией.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, пишет Цензор.нет.

Глава МИД уточнил, что прекратить действие документа можно будет тогда, когда Украина зафиксирует свою юридическую позицию и решит вопросы по международному арбитражу.

Климкин добавил, что ответить России на узурпацию прав по Керченскому проливу и ползучую оккупацию Азова Киев сможет, развиваясь сразу в трех сферах – безопасности, экономической и юридической.

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Просто разрыв договора с РФ “не является панацеей”, подчеркнул министр.

Напомним, совет министров иностранных дел стран ЕС принял азовский пакет санкций против РФ.

Фото: ДПСУ

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