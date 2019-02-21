Павло Клімкін пояснив, коли Україна розірве угоду з РФ щодо Азовського моря.

Україна готується до розриву угоди щодо Азовського моря, яка існує з Росією.

Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін, пише Цензор.нет.

Глава МЗС уточнив, що припинити дію документа можна буде тоді, коли Україна зафіксує свою юридичну позицію і вирішить питання з міжнародного арбітражу.

Клімкін додав, що відповісти Росії на узурпацію прав по Керченській протоці та повзучу окупацію Азова Київ зможе, розвиваючись одразу в трьох сферах – безпековій, економічній та юридичній.

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Просто розрив договору з РФ “не є панацеєю”, підкреслив міністр.

Нагадаємо, рада міністрів закордонних справ країн ЄС ухвалила азовський пакет санкцій проти РФ.

Фото: ДПСУ