Конфискованные деньги окружения беглого президента Виктора Януковича в размере 1 млрд 478,5 млн грн перечислены в государственный бюджет Украины.
Конфискованные деньги окружения беглого президента Виктора Януковича в размере 1 млрд 478,5 млн грн перечислены в государстенный бюджет Украины, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
По ее словам, деньги поступили на счета Госказначейства 22 февраля.
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Генпрокурор Юрий Луценко рассказал, что эти средства будут потрачены на поддержку армии.
Деньги Януковича перечислены в бюджет – ГПУ / 2 фотографии
Напомним, Хозяйственный суд Киева запретил Нацагентству по розыску и менеджменту активов, полученных от коррупционных и других преступлений, и Центру организации дорожного движения управление так называемой вертолетной площадкой Януковича.
Фото: dreamstime
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