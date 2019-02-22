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Деньги Януковича перечислены в бюджет – ГПУ

Конфискованные деньги окружения беглого президента Виктора Януковича в размере 1 млрд 478,5 млн грн перечислены в государственный бюджет Украины.

Деньги Януковича перечислены в бюджет – ГПУ

Конфискованные деньги окружения беглого президента Виктора Януковича в размере 1 млрд 478,5 млн грн перечислены в государстенный бюджет Украины, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, деньги поступили на счета Госказначейства 22 февраля.

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Генпрокурор Юрий Луценко рассказал, что эти средства будут потрачены на поддержку армии.

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Деньги Януковича перечислены в бюджет – ГПУ / 2 фотографии

Напомним, Хозяйственный суд Киева запретил Нацагентству по розыску и менеджменту активов, полученных от коррупционных и других преступлений, и Центру организации дорожного движения управление так называемой вертолетной площадкой Януковича.

Фото: dreamstime

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