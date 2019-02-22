Конфісковані гроші оточення президента-втікача Віктора Януковича в розмірі 1 млрд 478,5 млн грн перераховані до державного бюджету України.
Конфісковані гроші оточення президента-втікача Віктора Януковича в розмірі 1 млрд 478,5 млн грн перераховані в державний бюджет України, повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.
За її словами, гроші надійшли на рахунки Держказначейства 22 лютого.
Читайте: Квартиру Януковича в Києві здадуть в оренду
Генпрокурор Юрій Луценко розповів, що ці кошти будуть витрачені на підтримку армії.
Гроші Януковича перераховані в бюджет – ГПУ / 2 фотографии
Нагадаємо, Господарський суд Києва заборонив Нацагентству з розшуку та менеджменту активів, одержаних від корупційних та інших злочинів, та Центру організації дорожнього руху управління так званим вертолітним майданчиком Януковича.
Фото: dreamstime
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+