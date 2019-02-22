Конфісковані гроші оточення президента-втікача Віктора Януковича в розмірі 1 млрд 478,5 млн грн перераховані до державного бюджету України.

Конфісковані гроші оточення президента-втікача Віктора Януковича в розмірі 1 млрд 478,5 млн грн перераховані в державний бюджет України, повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

За її словами, гроші надійшли на рахунки Держказначейства 22 лютого.

Читайте: Квартиру Януковича в Києві здадуть в оренду

Генпрокурор Юрій Луценко розповів, що ці кошти будуть витрачені на підтримку армії.









Гроші Януковича перераховані в бюджет – ГПУ / 2 фотографии

Нагадаємо, Господарський суд Києва заборонив Нацагентству з розшуку та менеджменту активів, одержаних від корупційних та інших злочинів, та Центру організації дорожнього руху управління так званим вертолітним майданчиком Януковича.

Фото: dreamstime