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Гроші Януковича перераховані в бюджет – ГПУ

Конфісковані гроші оточення президента-втікача Віктора Януковича в розмірі 1 млрд 478,5 млн грн перераховані до державного бюджету України.

Гроші Януковича перераховані в бюджет – ГПУ

Конфісковані гроші оточення президента-втікача Віктора Януковича в розмірі 1 млрд 478,5 млн грн перераховані в державний бюджет України, повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

За її словами, гроші надійшли на рахунки Держказначейства 22 лютого.

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Генпрокурор Юрій Луценко розповів, що ці кошти будуть витрачені на підтримку армії.

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Гроші Януковича перераховані в бюджет – ГПУ / 2 фотографии

Нагадаємо, Господарський суд Києва заборонив Нацагентству з розшуку та менеджменту активів, одержаних від корупційних та інших злочинів, та Центру організації дорожнього руху управління так званим вертолітним майданчиком Януковича.

Фото: dreamstime

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