Боевики российско-оккупационных сил вели огонь из противотанкового ракетного комплекса и крупнокалиберных минометов и пулеметов, в результате чего погиб военнослужащий Украины.

Сегодня противник трижды обстрелял позиции наших войск, при этом два раза – применив вооружение, запрещенное минскими договоренностям, сообщил пресс-центр ООС.

В результате обстрелов погиб украинский военный.

– Силы ООС отвечали противнику из штатного вооружения, которое не запрещено минского соглашениями. Потери противника уточняются, – говорится в сообщении.

В частности в районе н.п. Чермалык боевики вели огонь из ПТРК, а у Катериновки – из минометов калибров 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, в Донецкой области вблизи пункта пропуска взорвалось авто.

Фото: Минобороны Украины